Een 25-jarige man is aangehouden voor het aanzetten tot bedreiging van Fidan Ekiz, nadat zij zich in oktober in De Vooravond had uitgesproken over de vermoorde Franse docent maatschappijleer Samuel Paty. Dat meldt de politie Rotterdam dinsdag in een persbericht.

De man wordt verdacht van het op Instagram aanzetten tot het plegen van strafbare feiten, oftewel opruiing. Hij heeft de presentatrice niet zelf bedreigd. Op het politiebureau heeft de man zijn excuses gemaakt en heeft hij aangegeven een rectificatie te zullen plaatsen op sociale media. Ook wil hij met de presentatrice in gesprek.

In de bewuste uitzending van De Vooravond zei Ekiz dat ze het vreemd vond "dat we in Nederland wel de straat op gaan om te demonstreren tegen de dood van George Floyd, maar niet voor Samuel Paty". Paty werd in oktober onthoofd nadat hij spotprenten van de profeet Mohammed had laten zien.

Deze uitspraak leverde haar een aantal ernstige bedreigingen en verwensingen op via sociale media, waarna de politie en het Openbaar Ministerie een onderzoek startten.

Zondagavond vertelde de 44-jarige presentatrice in Linda's Wintermaand dat ze bang was dat haar iets zou overkomen na de commotie op sociale media. "Dat heeft toen zo veel losgemaakt dat ik echt dacht: er staat straks iemand met een kalasjnikov bij mij voor de deur. Dat was heel heftig."