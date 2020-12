Gordon gaat toch niet proberen om vanuit Zuid-Afrika eerder terug naar Nederland te komen. Het management van de presentator meldde eerder op dinsdag dat hij zijn verblijf vanwege de situatie rondom het coronavirus vroegtijdig wilde beëindigen, maar laat nu weten dat hij heeft geaccepteerd dat hij voorlopig niet thuis komt.

"Omdat naar alle waarschijnlijkheid de grenzen 1 januari weer opengaan, heeft Gordon toch besloten nu niet via allerlei omwegen naar Nederland te komen, maar in Kaapstad te blijven waarbij alle voorzichtigheid in acht wordt genomen tot alles weer veilig is", aldus zijn management.

Gordon zou tot eind januari in Zuid-Afrika verblijven, maar liet dinsdag via zijn manager weten voor de feestdagen naar huis te willen, vanwege de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Hij zei graag bij vrienden en familie te willen zijn.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken maakte maandag bekend dat tot in ieder geval 1 januari geen passagiersvluchten vanuit Zuid-Afrika in Nederland mogen landen, wegens de mutatie van het coronavirus die in het land is aangetroffen. Dinsdag werd besloten dat reizigers met een negatieve coronatest binnenkort Nederland wel weer in mogen vanuit Zuid-Afrika.

Gordon verblijft volgens zijn management in Zuid-Afrika om "te herstellen". De zanger en presentator werd in september met geweld overvallen in zijn woning.