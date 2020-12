Gordon zou tot eind januari in Zuid-Afrika verblijven, maar wil door de onrust vanwege het coronavirus in dat land nog voor de feestdagen terugkeren naar Nederland. De zanger en presentator kan echter niet terugreizen doordat er momenteel geen vluchten gaan, vertelt zijn manager aan RTL Boulevard.

Gordon, die eerder tijd doorbracht in Zuid-Afrika om van zijn verslavingen af te komen en er eerder deze maand weer heen vloog, verblijft er volgens zijn management ditmaal om te herstellen.

Zijn verblijf zou tot eind januari duren, maar "gelet op de huidige omstandigheden en de nieuwe ontwikkelingen rondom het coronavirus in zowel Europa als Zuid-Afrika wil hij graag bij familie en vrienden zijn".

Het ministerie van Buitenlandse Zaken maakte maandag bekend dat tot in ieder geval 1 januari geen passagiersvluchten vanuit Zuid-Afrika in Nederland mogen landen, wegens de mutatie van het coronavirus die in het land is aangetroffen. Het lukte Gordon dan ook niet om met een vlucht van KLM terug naar Amsterdam te reizen. De zanger probeert volgens zijn management momenteel via een andere route Nederland te bereiken.

"Hij heeft een negatieve coronatest afgelegd voor deze vlucht en gaat bij terugkomst alsnog in quarantaine, waar hij de afgelopen maanden al meerdere malen in heeft gezeten", verzekert het management.