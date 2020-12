Katy Perry heeft aan Zooey Deschanel toegegeven dat ze zich voor haar doorbraak als zangeres weleens als de actrice voordeed om clubs binnen te komen. In gesprek op Instagram Live vertelt Perry dat ze het als een groot compliment zag dat mensen zeiden dat ze op Deschanel lijkt.

"Toen ik zo'n achttien jaar geleden naar Los Angeles verhuisde, was ik nog onbekend en jij brak toen net door", vertelt Perry aan Deschanel. "Ik voelde me vereerd dat mensen me op jou vonden lijken."

"Ik moet toegeven dat ik destijds veel uitging. Ik wilde clubs binnenkomen, maar ik had geen geld of roem, dus soms deed ik me voor als jou om ergens binnen te komen", zegt Perry.

Deschanel reageert niet verrast op de ontboezeming van de zangeres. "Ik hoorde regelmatig van mensen dat ze me in een club hadden gezien en oogcontact met me hadden, maar ik was braaf en ging niet uit. Toen begonnen mensen me te vertellen over een meisje, Katy, dat zoveel op mij lijkt. Toen ik je uiteindelijk ontmoette was ik opgelucht dat je zo mooi bent", lacht de actrice.

Perry geeft toe in die tijd flink los te zijn gegaan en hoopt dat ze Deschanels naam niet te schande heeft gemaakt. De actrice en de zangeres krijgen al jaren te horen dat ze op elkaar lijken en besloten hier de spot mee te drijven in de nieuwe videoclip van Perry, waarin Deschanel door buitenaardse wezens wordt ontvoerd, omdat ze ervan overtuigd zijn dat de vrouw Perry is.

De single Not the End of the World is afkomstig van Perry's album Smile dat eerder dit jaar verscheen.