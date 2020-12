Jennifer Lopez en haar verloofde Alex Rodriguez waren teleurgesteld dat ze hun bruiloft sinds mei twee keer hebben moeten uitstellen vanwege de coronacrisis. Omdat de zangeres en de voormalig honkballer beiden eerder getrouwd waren, vroegen ze zich eerder juist af of een huwelijk iets zou toevoegen, relativeert Lopez maandag in Radio Andy.

"Eerder hebben we besproken of we überhaupt moesten trouwen", aldus de 51-jarige Lopez over gesprekken met de 45-jarige Rodriguez. "Op onze leeftijd vroegen we ons af wat trouwen voor ons zou toevoegen."

Lopez legt niet uit wat het stel heeft doen besluiten om wel in het huwelijksbootje te willen stappen. Ze laat wel weten geen haast te hebben met de bruiloft.

"In maart of april keken we naar het door de coronapandemie getroffen Italië en dachten: dit gaat misschien niet gebeuren", herinnert Lopez zich over de in juni al helemaal geplande bruiloft. "We probeerden het vervolgens later in het jaar door te laten gaan, maar ook toen was het niet het juiste moment."

De sinds maart 2019 verloofde zangeres en de voormalig honkballer zouden eerst in juni trouwen in Italië. In mei werd bekend dat ze hun bruiloft vanwege de coronacrisis hadden uitgesteld.