Presentatrice Hélène Hendriks is weer thuis na een aantal dagen in het ziekenhuis te zijn opgenomen naar aanleiding van een ingreep in verband met een acute blindedarmontsteking. Dat meldt een woordvoerder van Talpa dinsdag aan NU.nl, nadat Hendriks' collega Johan Derksen maandagavond in Veronica Inside vertelde dat ze in het ziekenhuis lag.

"Gelukkig herstelt Hélène goed van de ingreep en is ze inmiddels weer thuis. We verwachten dat Hélène binnen afzienbare tijd weer bij Veronica Inside te zien is. Wanneer precies maken we op een later moment bekend", aldus de woordvoerder.

De veertigjarige Hendriks zou maandag in het Drentse Grolloo namens het programma Veronica Inside een prijs uitreiken. Vanwege de ziekenhuisopname ging Derksen in haar plaats.

Hendriks maakt sinds 2019 de talkshow Café Hendriks en Genee. Ook is ze het vaste gezicht van de Champions League-wedstrijden. De presentatrice schuift regelmatig aan in diverse programma's als sportdeskundige.