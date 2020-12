Wilmer Valderrama en zijn verloofde Amanda Pacheco maken zich op voor de geboorte van hun eerste kindje. Dat heeft de acteur maandag bekendgemaakt op Instagram.

Met de hashtag #ItsJustUs3Now (alleen nog maar wij drieën) speelt Valderrama in op het verlovingsbericht dat hij in januari dit jaar op hetzelfde medium meldde. Toen deelde de acteur, die bekend werd van de rol van Fez in de Amerikaanse sitcom That '70s Show, een foto van zijn huwelijksaanzoek met in het bijschrift de tekst "It's just us now" (alleen nog maar wij).

Op de foto die Valderrama en Pacheco maandag delen is te zien hoe ze samen poseren voor een auto die omringd is door kleurrijke rook. Of de rookkleur een link is naar het geslacht van de baby lijkt onwaarschijnlijk. Er is namelijk zowel blauwe, roze en zelfs gele rook te zien.