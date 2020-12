Eddie Izzard heeft aangekondigd dat ze voortaan uitsluitend wil worden aangesproken met de voornaamwoorden 'zij' en 'haar'. Dat deed de Britse cabaretier tijdens een interview in de Sky Arts TV-wedstrijd Portrait Artist of the Year.

In het programma, waarin amateurkunstenaars beroemdheden tekenen, vertelde Izzard dat ze aan Portrait Artist of the Year mee wilde werken omdat ze dingen probeert te doen die ze interessant vindt en dat ze zich realiseert dat het programma een kans is om de manier waarop zij zich identificeert te verduidelijken.

"Dit is het eerste programma dat ik heb gevraagd of ik 'zij' en 'haar' mag zijn. Dit is een kleine overgangsperiode", zei ze tijdens de show. Dat ze dit heeft kunnen doen voelt geweldig, vertelt Izzard. "Mensen denken dat zij mij van vroeger kennen, maar ik ben genderfluïde. Ik wil vanaf nu als vrouw gezien worden."

Izzard zet zich al jarenlang in voor de rechten van lhbti'ers en spreekt tijdens interviews openlijk over haar ervaringen als genderfluïde persoon. De Britse komiek speelde uitverkochte shows op bijna alle grote podia van de wereld en is te zien in films als Ocean’s Twelve, Ocean’s Thirteen, Valkyrie en de NBC-serie Hannibal.