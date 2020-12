Daley Blind zegt in gesprek met Het Parool te wachten op een goed moment om uitvoerig zijn verhaal te doen over de invloed die zijn ontstoken hartspier vorig jaar op zijn leven heeft gehad.

Een jaar geleden kampte Blind met een ontstoken hartspier. Sindsdien draagt hij onderhuids een implanteerbare cardioverter defibrillator (icd).

"Het hele verhaal, hoe het echt is gegaan. Hoe ik me daarbij voelde. Het is beter om dat niet op te delen in brokjes voor verschillende media. Nu is het nog niet het juiste moment daarvoor. Misschien na mijn carrière. En moet ik het dan zelf schrijven, in mijn eigen woorden? Of moet ik dat samen met iemand doen? Daar denk ik over na. Ik hoop anderen die hetzelfde meemaken of hebben meegemaakt met mijn verhaal steun te geven of te inspireren."

Afgelopen augustus gaf het icd-kastje een melding tijdens een wedstrijd tegen Hertha BSC. "Ik kreeg een schok. Dat doet iets met je, fysiek en mentaal, maar ik voel me tegelijkertijd ook in goede handen."

'Ik wil mijn zoon de basisprincipes meegeven'

In het interview praat Blind ook over de opvoeding van zijn zoon Lowen (1).

"Ik wil mijn zoon de basisprincipes meegeven die ik zelf heb meegekregen van mijn ouders: beleefd zijn, respect tonen naar anderen. En dan moet hij zo veel mogelijk zijn eigen weg vinden", aldus Blind over zijn nu eenjarige zoon.

Daley volgde vrijwillig het pad van zijn vader Danny, die zelf ook profvoetballer was. Hij zegt zijn eigen zoon vrij te laten in zijn beroepskeuze.

"Ik werd niet gedwongen. Ik kan me ook niet herinneren dat ik voetballen ooit niet leuk heb gevonden. Natuurlijk was er een fase waarin ik de keerzijde merkte. De middelbareschooltijd, vrienden die voor het eerst gaan stappen, de verjaardagen en feestjes die je mist. Maar ik wist waar ik het voor deed en ben blij dat ik deze weg ben ingeslagen."