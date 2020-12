De familie Meiland, die sinds deze zomer in het Gelderse Hengelo woont, moet de woonboerderij mogelijk verlaten. Martien Meiland vertelt in gesprek met Linda de Mol in Linda's Wintermaand dat er problemen zijn met vergunningen.

Volgens Meiland krijgt de familie brieven van de gemeente Bronckhorst, waartoe Hengelo behoort. "Het bestemmingsplan schijnt niet goed te zijn. We krijgen brieven dat we hier waarschijnlijk helemaal niet mogen wonen."

Momenteel is het nog niet duidelijk of de presentator en zijn gezin er kunnen blijven wonen, maar hij wil niet bij de pakken neerzitten. "Je moet toch door? Je kan wel gaan zitten janken, maar daar schiet je niks mee op. Ik vind het wel jammer, want we hadden veel plannen met de boerderij."

Meiland vertelt daarnaast dat hij voorlopig nog wil doorgaan met het maken van zijn populaire realityserie Chateau Meiland. "Zolang mensen fan zijn en het waarderen, blijven wij het doen. Als de kijkcijfers naar beneden gaan, gaat de stekker eruit."

Mocht het zover komen, dan wil Meiland blijven ondernemen. "Misschien een grote woonwinkel op een groot industrieterrein. Ik ga niet thuiszitten, dat is zo ongezellig. Ik wil wel onder de mensen zijn."