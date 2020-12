Arie Luyendyk jr. en zijn vrouw Lauren verwachten hun tweede kindje. De van oorsprong Nederlandse voormalig The Bachelor-deelnemer deelde dit weekend op Instagram foto's waarop hij het nieuws bekendmaakt.

Op een van de foto's zijn Luyendyk jr., zijn vrouw Lauren en eenjarige dochter Alessi samen te zien terwijl de realityster een bord omhooghoudt met daarop 'Big siter july 2021'.

De 39-jarige zoon van de Nederlandse oud-autocoureur Arie Luyendyk schrijft daarbij: "En toen maakte 2020 toch nog alles goed".

Het koppel maakte afgelopen mei, rond de eerste verjaardag van Alessi, bekend dat Lauren een miskraam had gehad. "Hopelijk is het volgende keer als jullie een video zien met het woord zwangerschap in de titel goed nieuws", zei Arie toen.

Arie Luyendyk jr. kondigt aan zijn tweede kind in juli te verwachten. (Foto: Instagram/Arie Luyendyk jr.)

Arie en Lauren leerden elkaar kennen tijdens het 22e seizoen van The Bachelor in 2018. Arie was eerder verloofd met een andere kandidate, Becca.

In de finale van het populaire datingprogramma kwam hij terug op zijn besluit en verbrak hij de verloving. Arie en Lauren trouwden het jaar erop.