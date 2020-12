Ariana Grande heeft zich verloofd met haar vriend Dalton Gomez. Dat laat de zangeres weten via Instagram.

Met een reeks foto's toont Grande haar verlovingsring en innige band met Gomez. "Voor altijd en dan nog wat langer", schrijft ze bij het bericht.

In de reacties wordt de 27-jarige zangeres overladen met felicitaties van onder anderen Kim Kardashian, Hailey Bieber en Scooter Braun. "Zo blij voor jullie twee", klinkt het veelvuldig.

Grande en Gomez werden in februari voor het eerst samen gespot, maar hebben nooit bekendgemaakt hoelang ze al samen zijn. In mei bevestigde Grande de relatie in haar videoclip van het nummer Stuck With U. Gomez is werkzaam als makelaar in Los Angeles.

De zangeres had eerder relaties met rapper Mac Miller, Big Sean en acteur Pete Davidson.