Kylie Jenner is zaterdagavond belaagd door een groep dierenactivisten nadat ze had gewinkeld in een zaak waar bontkleding wordt verkocht. Dat meldt TMZ.

Op beelden is te zien hoe Jenner de zaak verlaat en belaagd wordt door de groep. Terwijl ze haar auto in probeert te stappen worden er verschillende leuzen als "je bent een monster" en "Kylie, schaam je" naar haar geroepen.

Vervolgens wordt Jenners auto een tijdje geblokkeerd door de groep activisten, die doorgaan met het roepen van leuzen naar het 23-jarige model.

Het is niet voor het eerst dat Jenner kritiek krijgt van dierenactivisten. Eerder lag ze ook al onder vuur nadat ze een foto had gepost waarop ze vossenbont droeg.

Halfzus Kim Kardashian krijgt ook regelmatig kritiek van dierenactivisten. In 2012 kreeg zij een bak vol bloem over zich heen gegooid terwijl ze op de rode loper stond. Khloe Kardashian daarentegen ging in het verleden uit de kleren voor een campagne waarin gesteld werd dat zij nog liever naakt zou gaan dan bont te dragen.