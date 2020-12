Doutzen Kroes wil in de toekomst zich niet meer mengen in conflicten. Dat is een van de goede voornemens die het topmodel voor zichzelf heeft gesteld, vertelt ze op Instagram.

Ondanks dat 2020 nog niet voorbij is, besluit Kroes alvast haar goede voornemens te delen met haar 6,5 miljoen volgers. "Ik voel de nood en urgentie om hier zo vroeg mogelijk mee te beginnen", laat ze weten.

Het 35-jarige model wil zich niet langer mengen in conflicten. "Ik kies voortaan geen kant meer, want op het moment dat je dat doet, word je onderdeel van het conflict en dat wil ik niet meer."

In plaats daarvan wil de Friezin zich op positiviteit focussen. "Laten we dromen van een wereld vol gezondheid, welvaart en liefde. Samen kunnen we deze droom verwezenlijken!"

Kroes mengde zich afgelopen jaar meerdere keren in maatschappelijke discussies. Zo was ze onder andere uitgesproken over het coronabeleid en de Black Lives Matter-beweging.