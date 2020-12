De Belgische koning Albert en koningin Paola hebben voor de tweede keer hun huwelijkscontract aangepast. Dat meldt HLN zaterdag op basis van een publicatie in het Belgisch Staatsblad. Tot voor kort waren de twee getrouwd volgens een "scheiding van goederen met beperkte gemeenschap", nu kiest het stel voor een "zuivere scheiding van goederen".

Het koppel, de ouders van de huidige koning Filip, trouwde in 1959 onder huwelijkse voorwaarden, zodat hun bezittingen gescheiden bleven. In 2015 wijzigden Albert en Paola deze voorwaarden naar "scheiding van goederen met beperkte gemeenschap", waardoor bezittingen werden verdeeld.

Nu heeft het echtpaar gekozen voor een zuivere scheiding van goederen. Dat houdt in dat de twee weer financieel onafhankelijk zijn van elkaar. De eigendommen die nu gemeenschappelijk zijn worden opnieuw verdeeld.

Het is niet duidelijk waarom de twee er nu opnieuw voor kiezen hun bezittingen te scheiden. Belgische media denken dat dit mogelijk te maken heeft met prinses Delphine, de buitenechtelijke dochter van de koning die begin dit jaar na een jarenlange juridische strijd werd erkend als zijn biologische dochter. De wijziging van het contract werd namelijk op 26 mei opgesteld door een notaris, enkele maanden nadat een DNA-test had uitgewezen dat Delphine de dochter is van Albert.

Als het grootste deel van de bezittingen naar Paola gaat, wordt de erfenis van Delphine een stuk kleiner. De prinses erft namelijk alleen van de koning. Voor koning Filip, prinses Astrid en prins Laurent verandert de wijziging niets, omdat Paola hun moeder is.