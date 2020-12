Tyler Perry is niet langer samen met zijn vriendin Gelila Bekele. Dat meldt E! News.

Volgens bronnen zou de breuk een poosje geleden hebben plaatsgevonden. De filmproducent zelf bevestigde de breuk ook indirect afgelopen donderdag via Instagram. Daarin schreef hij: "Dit is hoe een midlifecrisis eruit ziet. Ik ben 51, single en vraag me af wat het volgende hoofdstuk in mijn leven is."

De 51-jarige acteur probeert de moed erin te houden en zich vooral te focussen op zijn geloof. "Hoe het er ook uit gaat zien, ik loop met God", sluit hij af.

Perry en zijn ex-vriendin hebben een zoon van zes samen, Aman.