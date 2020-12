Britney Spears blijft tot zeker 3 september volgend jaar onder curatele staan van haar vader Jamie. Dat heeft de rechtbank van Los Angeles woensdag besloten in een geheime zitting, zo melden verschillende Amerikaanse media, waaronder Entertainment Tonight, vrijdag.

Het curatorschap van Spears liep in februari 2021 af. Elke drie maanden beoordeelt de rechter of de zangeres nog langer onder curatele van haar vader moet staan. Spears verzocht de rechter in augustus de curatorrechten bij haar vader af te nemen, maar die claim werd afgewezen.

Sindsdien hebben beiden niet meer met elkaar gesproken. Jamie Spears zei donderdag in een interview met CNN dat hij zijn dochter desondanks niet laat vallen. "Ik hou van mijn dochter en mis haar heel erg", zei hij. "Wanneer een familielid speciale zorg en bescherming nodig heeft, moet de familie er zijn. En dat heb ik de voorbije twaalf jaar gedaan."

Jamie Spears heeft zeggenschap over het leven van zijn dochter Britney sinds ze in 2008 met psychische klachten werd opgenomen in een kliniek. Spears zou zich met een van haar zoons in een badkamer hebben opgesloten, omdat ze de voogdij niet wilde verliezen. Niet lang daarna werd haar vader aangewezen als curator.

Hij deed vorig jaar afstand van een deel van zijn taken als curator vanwege een gescheurde dikke darm. Jamie Spears schoof daarbij zorgmanager Montgomery naar voren om zijn taken over te nemen. Hij behield wel de controle over de bezittingen en financiën van zijn dochter.

Sinds oktober 2018 is Spears niet meer in het openbaar verschenen. Haar vader deed de #FreeBritney-beweging, die stelt dat ze gevangen wordt gehouden, deze zomer af als een "grap".