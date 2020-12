Ook Robert ten Brink viert dit jaar een andere Kerst dan normaal vanwege de coronamaatregelen. De presentator en zijn familie hebben besloten om via een videoverbinding gezamenlijk hun kerstdiner te nuttigen.

Ten Brink vertelt in gesprek met NU.nl behoorlijk te balen van de gewijzigde plannen. "Ik vind het helemaal niks. Laten we Kerst dit jaar maar overslaan, dacht ik."

Mensen mogen op Eerste en Tweede Kerstdag maximaal drie gasten ontvangen, zo ook de presentator en zijn echtgenote. "Normaal hebben we 25 man aan tafel, nu komt alleen mijn dochter met haar vriend en haar kind."

Om toch met de hele familie bij elkaar te zijn heeft de familie Ten Brink besloten om allemaal hetzelfde kerstdiner te eten. "We halen een menu af bij een restaurant en brengen dat vervolgens bij iedereen rond", vertelt de All You Need Is Love-presentator.

"We gaan dan tegelijk zoomend eten, zodat we toch nog een soort van bij elkaar zijn. Dat hebben we de afgelopen maanden al vaker gedaan, alleen is het extra luxe en feestelijk."