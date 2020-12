Meghan Markle heeft een schikking getroffen met een fotobureau dat begin dit jaar ongevraagd foto's van haar maakte op Vancouver Island in Canada. Dat meldt de Evening Standard vrijdag. Onderdeel van de schikking is dat het betreffende bedrijf, Splash News, nooit meer foto's van haar, de Britse prins Harry en hun zoon Archie mag maken.

"Deze schikking is een helder signaal dat onwettig en opdringerig gedrag van paparazzi niet getolereerd wordt en dat het paar deze zaken serieus neemt - zoals elke familie zou doen", aldus een woordvoerder.

Markle klaagde een voor Splash News werkzame fotograaf in september aan wegens het schenden van haar privacy. De vrouw van prins Harry stapte naar de rechter omdat er foto's van haar, haar toen acht maanden oude zoon Archie en haar honden werden gemaakt op Vancouver Island. De foto's werden vervolgens verkocht aan Britse tabloids.

Markle had op geen enkele manier ingestemd met het maken van de foto's. Fotograaf Steve Dennett maakte een dag eerder ook al foto's door het hek rondom het landhuis en was dus niet toevallig in het park aanwezig, aldus haar advocaat Jonathan Barnes.

Het was niet voor het eerst dat Markle en prins Harry een aanklacht indienden wegens schending van hun privacy. In oktober troffen ze nog een schikking met een fotobureau dat ongevraagd foto's van hun zoon had gemaakt met een drone. Een rechtszaak die Markle aanspande tegen de uitgever van de Engelse krant Daily Mail vanwege het plaatsen van een vertrouwelijke brief is onlangs uitgesteld.