Bridget Maasland was even verloofd, Tjitske Reidinga stopt met acteren en Nikkie Plessen baalt van lockdown. Een overzicht van de entertainmentwereld van afgelopen week.

Een naaktfoto, een onthulling: Bridget Maasland had een spannende week. Fans en vijanden van de presentatrice konden meekijken naar de tumultueuze situatie die rondom haar ontstond toen André Hazes zijn Monique ten huwelijk vroeg.

Januari en februari lijken door de pandemie immers jaren geleden, maar begin dit jaar was Bridget nog degene die zoenend met André op de foto stond en die hij zijn "soulmate" noemde. Inmiddels ziet de situatie er anders uit en iedereen was benieuwd hoe Bridget zich daarbij voelde.

Een reactie bleef in eerste instantie uit, maar Bridget plaatste wel een foto van zichzelf naakt op de bank. Voor Playboy ging ze in 2006 uit de kleren en aangezien er sinds de harde lockdown niet al te veel te doen valt, wilde ze mensen erop wijzen dat bankhangen ook heerlijk kan zijn.

Toch zagen veel mensen in de foto een reactie op de verloving van André en Monique. Frank Dane vroeg Bridget hoe ze zich voelde bij het romantische gebaar van haar ex. "Ik ben benieuwd wie hij volgend jaar met Kerst gaat vragen", reageerde Bridget, die later bevestigde dat ze inderdaad zelf ook verloofd is geweest met de zanger, nadat hij haar tijdens Kerstmis in 2019 ten huwelijk had gevraagd. Fans hadden het door hints kunnen weten, maar zo expliciet werd het eerder nooit gezegd.

Bridget gunt het stel alle geluk en bedoelde het echt niet zo lullig, verzekerde ze op sociale media. Om helemaal van het gezeur af te zijn over de naaktfoto en de verloving, deelde ze een foto van zichzelf zonder make-up. "En nu met kleding aan, zonder make-up en met mijn (volgens sommigen) oude hoofd op de bank! #alsjenietsaardigstezeggenhebtzegdanniets."

Tjitske stopt! Of niet?

Zo'n beetje ieder medium wist het deze week zeker na de LINDA gelezen te hebben: Tjitske Reidinga stopt met acteren. In gesprek met rapper Snelle uitte ze haar twijfels over het vak. De conclusie was dat ze er na De K van Karlijn maar eens een einde aan moest breien. Tijd voor nieuwe avonturen.

Toch kopte LINDA een stuk voorzichtiger, want Tjitske zei nooit expliciet dat dit haar laatste rol zou zijn. Sterker nog, ze heeft in haar hoofd allerlei nieuwe projecten. "Ik wil gewoon een keer een voorstelling maken die ik helemaal zelf kan vormgeven, ook het decor. En dat dan, heel kinderachtig, met niemand bespreken. Omdat ik inmiddels weet dat ik het zelf kan, dat ik zelf kan schrijven, zelf kan regisseren."

Maar hoe kwam het dan dat iedereen dacht dat Tjitske ging stoppen? De actrice vertelde dat ze het gevoel heeft ver van zichzelf verwijderd te zijn door alle rollen die ze heeft gespeeld, en daar kwam de conclusie vandaan. "Ik weet niet of ik nog wel zoveel zin heb om voor de camera of op het toneel te staan als iemand anders."

Twijfelen over de toekomst is volgens Tjitske helemaal niet erg en we zullen ongetwijfeld nog meer van haar zien. "Mijn vader zegt altijd dat je jezelf eens in de zoveel tijd opnieuw moet uitvinden. Dat het erbij hoort als je even niet weet hoe het verder moet, dat je best even stil mag staan."

Het is niet eerlijk

De harde lockdown is voor iedereen balen. De horeca is al maanden dicht, winkeliers moeten nu de deuren sluiten en ziekenhuismedewerkers zien hun vakantie in duigen vallen omdat het simpelweg te druk is.

Diverse bekende Nederlanders hebben zich de afgelopen maanden al een paar keer uitgesproken voor en tegen de regels. Vaak met begrip, maar ook weleens met gemopper. En dat is logisch, want eigenlijk wil iedereen natuurlijk dat alles weer normaal is.

Nikkie Plessen pakte deze week haar podium bij RTL Boulevard aan om te vertellen dat haar winkels allemaal dicht moesten en hoe balen dat was: de kerstdagen zijn meestal hét moment waarop mensen geld uitgeven. Dat wordt nu toch een stuk ingewikkelder.

Daar liet ze het echter niet bij: op Instagram toonde ze ons allemaal hoe scheef de wereld eigenlijk is. Terwijl kleine ondernemers de inkomsten zien verdwijnen, kun je bij de supermarkt naast de essentiële producten die zij moeten leveren ook gewoon nog sokken, truien en kaarsjes kopen. Is dat wel eerlijk naar de rest toe?, vroeg Nikkie zich af.

De presentatrice kreeg veel bijval, maar mensen zijn ook kritisch. Met Nikkie gaat het echt niet zo slecht, en waarom sprak ze zich pas uit nu het om haar eigen bedrijf gaat? Aan de situatie verandert het weinig: tot 19 januari zitten we zoveel mogelijk thuis.