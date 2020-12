Een van de rugwervels van Imca Marina is een aantal weken geleden verschoven bij een val in huis. De zangeres ontdekte de verschoven rugwervel pas deze week, toen ze toch maar had besloten naar de huisarts te gaan.

Marina kwam ten val op de vloer, die door een pan met vet flink glad was geworden, zo vertelt ze in De Telegraaf. "Eerst dacht ik aan een hersenschudding, maar het blijkt veel erger."

De 79-jarige zangeres heeft wekenlang gewacht met naar de dokter gaan omdat ze dacht dat het wel meeviel. Daardoor is het alleen nog maar erger geworden. "Omdat ik zo lang gewacht heb met naar de dokter te gaan, heeft zich rondom die verschoven wervel vocht opgehoopt waardoor ik nu verga van de pijn. Stom, hè?"

Marina krijgt nu begeleiding van een fysiotherapeut om van de klachten af te komen. "Van hem moet ik tien keer per dag een aantal oefeningen doen. Dat moet, samen met pijnbestrijders, de ellende uiteindelijk doen verhelpen. Ik hoop het maar."

De val gooit ook roet in het eten voor de kerstviering van de zangeres. Ze kan nu niet naar haar zoon Floris en zijn gezin op Ameland. "Ik vier het nu met mijn vriendin Ria, mijn grote redder. Zij was op het moment van de valpartij op visite. Zij hoorde mijn wanhoopsschreeuw en kon me overeind helpen."