Willibrord Frequin heeft last van eenzaamheid, vertelt hij vrijdag in een interview met De Telegraaf. Omdat zijn stamkroeg Moeke gesloten is en zijn vrouw hele dagen werkt, zegt de 79-jarige presentator veel alleen thuis te zitten.

"Ik voel een beklemmende eenzaamheid in mijn lijf", vertelt Frequin. "Het is voor mij echt verschrikkelijk dat Moeke maandenlang dicht is. Ik kom daar al tientallen jaren en heb zelfs mijn eigen tafeltje. Daar ontmoet ik iedereen."

Ook heeft hij niet altijd zin om te lezen of televisie te kijken. "Soms heb ik er ook geen concentratie voor. Het is een onplezierige, verschrikkelijke tijd en ik voel me soms depressief, lusteloos. Ik kan het moeilijk aan anderen uitleggen."

'Levensvreugde is me afgenomen'

De presentator zegt zijn vrienden uit het programma Beter Laat Dan Nooit ook weinig te spreken in verband met het risico op besmetting. "Gelukkig kan ik goed praten met Gesina", vertelt Frequin over zijn echtgenote. "Dat maakt in elk geval het einde van de dag goed."

"Het liefst had ik met mijn drie kinderen en kleinkinderen de kerstdagen met lekker eten en drinken gevierd. We moeten maar kijken hoe we het nu oplossen. Ik mis vooral het contact met mijn kleinkinderen. Ik ben een knuffelbeest en ik vind het heerlijk om met ze te ravotten."

"Natuurlijk moet ik niet kniezen", relativeert de presentator. "Ik ben nog gezond, maar de levensvreugde is me wel afgenomen. We gaan de feestdagen maar over vier dagen uitsmeren. Ik hoop dat ik de kleinkinderen nog wel om beurten kan zien."