Sylvie Meis is verheugd over de terugkeer van haar zoon Damián naar haar woonplaats Hamburg. "Thuis voor Kerst", schrijft de 42-jarige presentatrice donderdag op Instagram.

De veertienjarige zoon van Meis woont tegenwoordig in Denemarken bij zijn vader Rafael van der Vaart. Vanwege de coronacrisis was het lange tijd onzeker of hij kon terugkeren naar Duitsland om daar Kerst te vieren met zijn moeder.

De 42-jarige presentatrice liet meermaals weten dat ze die gedachte onverteerbaar vond. "Ik bid echt dat ik met hem Kerst kan vieren. Ik zou het zo erg vinden als dat niet doorgaat", vertelde ze vorige maand aan RTL Boulevard.

Via Instagram laat de actrice echter weten dat Damián inmiddels is gearriveerd in Hamburg. "Zo, zo, zo, zo blij", schrijft ze bij de foto.

Sinds enkele maanden post Meis weer foto's samen met haar zoon op Instagram. Dat heeft ze jarenlang niet gedaan om zijn privacy te waarborgen en hem te beschermen tegen de Duitse pers.