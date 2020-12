De broers Dave en Donny Roelvink gaan hun ruzie niet voor de Kerst bijleggen. Dat zegt vader Dries Roelvink woensdag in de Shownieuws Podcast. "Ze zeggen allebei: 'pa, til het even over de feestdagen heen, anders is het zo geforceerd'."

De volkszanger zegt dat Dave (26) hem op Eerste Kerstdag zal bezoeken en Donny (22) komt op Tweede Kerstdag langs.

De 61-jarige zanger heeft zich erbij neergelegd dat het voor de Kerst niet meer goedkomt tussen zijn zoons. "Het is niet dat ze extreme ruzie hebben gehad of dat ze zeggen dat het nooit meer goedkomt. Ze zeggen: laten we even wachten."

"Moet ik anders Het Familiediner organiseren", grapt Roelvink, verwijzend naar het EO-programma van Bert van Leeuwen waarin ruzies tussen familieleden worden opgelost.

Het is niet duidelijk waar de ruzie tussen de twee broers precies over gaat. In september probeerde Roelvink nog te bemiddelen tussen de twee, maar die poging was onsuccesvol. De zanger zei toen dat er sprake van maandenlange ruis was tussen zijn zoons.