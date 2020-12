Meer sporten, minder drinken, vaker tijd voor onszelf: bij een nieuw jaar horen goede voornemens. NU.nl vraagt aan een aantal bekende Nederlanders welke plannen zij in 2021 willen uitvoeren.

Robert ten Brink: 'Doe alleen aan slechte voornemens'

"Ik heb nog nooit zo goed geleefd als dit jaar, dus ik doe alleen aan slechte voornemens. Ik ga helemaal los, ga alles eten en drinken, feesten. Maar dat zal niet voor februari gebeuren, vrees ik."

Chantal Janzen: 'Wil mensen sneller terugbellen'

"Ik wil dingen in de privésfeer niet te lang laten wachten. Ik ben goed op alles op het werk snel te doen, maar daarbuiten denk ik te vaak: ik moet die nog bellen. Dat doe ik dan niet, waardoor diegene soms zelfs ontglipt. Na een jaar als dit moet je niks voor lief nemen en het mensen laten weten dat je op ze gesteld bent. Alles kan plotseling ineens anders zijn. Dat weten we zeker na dit jaar, waarin iets gebeurde waarop we geen invloed hebben."

Albert Verlinde: 'Wil de zestig in volle gezondheid bereiken'

"Ik ben afgelopen jaar al begonnen met het letten op mijn voeding en ben daarmee 6 kilo kwijtgeraakt. Gewoon door anders te eten. Mijn voornemen is om dat vol te houden. Gezond leven is ongelofelijk belangrijk. In april word ik zestig en die leeftijd wil ik in volle gezondheid bereiken."

Linda de Mol: 'Wil regelmatig eetpatroon volhouden'

"Normaal gesproken stop ik per 1 januari met kaasplanken, noten, wijn, kerststollen en ga ik veel sporten en gezond eten. Maar dit jaar ben ik al afgevallen. In de rustige periode waarin ik veel thuis was heb ik veel zelf gekookt, op vaste tijden gegeten en gesport. Wat blijkt? Regelmaat is the key. Ik probeer dat regelmatige eetpatroon en het sporten erin te houden. Er zullen maanden zijn dat het minder goed lukt, maar dat is niet erg."

Frank Dane: 'Wil zo vaak mogelijk uit eten'

"Ik hoop de horeca veel te kunnen steunen volgend jaar. Ik heb zelf een lijstje met wat adressen waar ik graag kom, waar ik de mensen ken. Sommige restaurants zijn familiebedrijven en bestaan al jaren. Als er weer wat meer vrijheid komt en de horeca open kan, wil ik ze zoveel mogelijk steunen. Dus mijn advies: ga als het kan naar je favoriete plekjes, bestel een extra voorgerecht en help ze aan een goed 2021."