Gwen Stefani verpestte bijna de verlovingsplannen van Blake Shelton. De zangeres vertelt in de talkshow van Kelly Clarkson dat ze in verband met de coronacrisis niet naar hun huis in Oklahoma wilde, terwijl haar vriend daar een verlovingsfeest had gepland.

"Ik wilde niet naar Oklahoma, omdat het te ingewikkeld werd met de coronasituatie en het gezin", legt de 51-jarige zangeres uit. "Ik vond dat we onze reis maar moesten annuleren."

Haar zoons Kingston, Zuma en Apollo wonen deels bij hun vader Gavin Rossdale. Zowel Stefani als haar ex woont in Los Angeles. Daarnaast hebben de artieste en Shelton een huis in Oklahoma. De countryzanger wist haar toch over te halen en nam haar mee naar Oklahoma, waar ze verrast werd met het aanzoek.

Stefani zegt dat Shelton de haard wilde aansteken en dat hij op een knie ging zitten. Hij vroeg of zijn vriendin in een kastje wilde zoeken naar een aansteker. Later bleek dat er in het doosje geen aansteker, maar een ring zat.

"Ik had zoiets van: is dit echt? Toen kwam iedereen naar ons toe gerend, omdat ze ons hoorden schreeuwen en huilen. Er zijn helaas geen beelden van gemaakt."

De zangeres vertelt dat al haar directe familieleden er waren, inclusief haar drie zoons. "Niemand wist ervan. Alleen mijn vader wist het, want Blake had de ring op mijn verjaardag laten zien."

Het koppel maakte eind oktober bekend verloofd te zijn. Stefani leerde de 44-jarige zanger in 2014 kennen bij de opnames van The Voice. Beiden zaten toen in de jury.