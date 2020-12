Wielrenner Dylan Groenewegen gaat trouwen. De 27-jarige sporter laat woensdag op Twitter weten dat hij zijn vriendin Nine Storms ten huwelijk heeft gevraagd.

Groenewegen plaatst een foto van zichzelf bij het bericht, waarop hij de verlovingsring laat zien.

Storms is in verwachting van hun eerste kind en ligt momenteel in het ziekenhuis.

De internationale wielerunie UCI heeft Groenewegen in november voor negen maanden geschorst voor zijn aandeel in de crash in de massasprint van de eerste etappe van de Ronde van Polen. Fabio Jakobsen liep bij die val zwaar letsel op.