Epke Zonderland en zijn vrouw Linda Steen verwachten een tweede kind. Dat maakt de turner woensdag bekend op Instagram.

"Zo blij en dankbaar dat onze kleine jongen grote broer gaat worden", aldus Zonderland bij een foto van zijn gezin. Het is nog niet bekend of het een jongen of een meisje wordt.

De turner en Steen trouwden in 2016 en ze werden in 2018 ouders van zoon Bert.

Vlak na de geboorte van hun zoon vertelde Zonderland het bijzonder te vinden hoe anders het leven eruitzag. "Ik merk nu al aan alles dat ik op enig moment een ander mens ga worden", aldus de 34-jarige olympisch kampioen.

Epke Zonderland maakt het babynieuws op Instagram bekend. (Foto: Instagram/Epke Zonderland)