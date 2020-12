Presentator en acteur Johnny de Mol wordt door zijn ex-verloofde Shima Kaes beschuldigd van zware mishandeling en poging tot doodslag. Maandag heeft juridisch adviseur Karim Aachboun namens zijn cliënt Kaes aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie (OM), meldt het AD dinsdag. De Mol ontkent alle aantijgingen met klem, zegt zijn advocaat tegen de krant.

In de aangifte verklaart Kaes dat zij tijdens vakanties in Mexico en op Ibiza en tijdens een Edison-gala fysiek werd bejegend door De Mol. Zo stelt Kaes op Ibiza te zijn geslagen en tegen haar ribben te zijn geschopt. Ook zou De Mol haar keel hebben dichtgeknepen en zijn hand op haar mond hebben gedrukt.

Volgens het AD is een telefoongesprek opgenomen waarin Kaes De Mol beschuldigt van slaan, schoppen en een poging tot wurging. In dat gesprek ontkent de presentator de handtastelijkheden niet, maar zegt hij Kaes niet uit het niets te hebben geslagen.

De Mols advocaat Peter Plasman vertelt desgevraagd aan de krant: "Johnny de Mol neemt met verbazing kennis van deze verhalen, die hij ziet als de zoveelste ordinaire publiciteitsstunt van Aachboun. Van zware mishandeling is geen sprake geweest en poging tot doodslag is absurd, vooral na zes jaar. Deze trial by media past helemaal in de chantage van de familie De Mol door dezelfde Aachboun."

Hiermee doelt Plasman "op een eerdere brief namens Kaes aan De Mol, waarin een schikking - lees betaling - wordt voorgesteld om details uit hun relatie geheim te houden", zo verduidelijkt hij dinsdag in gesprek met De Telegraaf.

Biografie over familie De Mol

In de in november verschenen ongeautoriseerde biografie De Mol: De machtigste mediafamilie van Nederland schrijft Mark Koster dat De Mol zijn ex mishandelde.

De juridisch adviseurs van Kaes, Aachboun en Ed Aerts, kregen voor publicatie van Koster te horen dat deze belastende informatie zou worden gepubliceerd en overhandigden De Mol en zijn vader John de Mol via een deurwaarder een brief. In ruil voor een schikkingsbedrag zouden de passages over de relatie niet in het boek belanden. Kaes ontkent dat ze heeft meegewerkt aan het veelbesproken boek.