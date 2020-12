Eva Crutzen is zwanger. De 33-jarige actrice en cabaretière verwacht volgend jaar de komst van haar eerste kindje, zo heeft ze bekendgemaakt op Instagram.

"JA even wat vrolijk nieuws na die lockdown ellende. OMG ER KOMT EEN KIND", schrijft Crutzen, bekend van programma's als Promenade en Klikbeet. "We vinden onszelf eindelijk aimabel en tof genoeg om onszelf te gaan kopiëren. En dat dat dan ook nog lukt ja nou ja dat is natuurlijk #MEGA."

De actrice heeft in de eerste weken veel last gehad van ochtendmisselijkheid. Maar, zo schrijft ze, dat is het allemaal waard. "Althans daar gaan we wel van uit."

Het Instagram-bericht waarin Eva Crutzen haar zwangerschap aankondigde. (Foto: Instagram/Eva Crutzen)