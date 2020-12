André Hazes en zijn verloofde Monique Westenberg zitten helemaal op één lijn wat de invulling van hun bruiloft betreft, vertelt de zanger dinsdag in de 538 Ochtendshow met Frank Dane.

"We liggen al een paar dagen elke dag op bed Pinterest te bekijken voor ideeën voor de bruiloft", aldus Hazes. "We hebben daarbij nog niet een keer onenigheid gehad."

Hazes ziet het niet zitten om lang te wachten met trouwen. "Dat vind ik zo stom! Ik zie om me heen mensen die vier of zes jaar verloofd zijn. Als het aan mij ligt, trouwen we zo snel mogelijk."

Het liefst trouwt Hazes op een tropische locatie. "Met 's middags lunchen op het strand en 's avonds een dj. Ibiza vind ik te dichtbij, we hopen ver weg te gaan."

Hazes niet geïnteresseerd in uitzenden bruiloft

Hazes heeft naar eigen zeggen 20.000 euro aangeboden gekregen om media toegang te geven tot zijn bruiloft, maar is daar niet in geïnteresseerd. "Het is een liefdesding, dan ga je toch niet aan centjes denken."

Zaterdag maakte Hazes bekend te zijn verloofd met Westenberg. De zanger bevestigt veel reacties van mannen te hebben gekregen, nadat het nieuws bekend werd. Het aanzoek was dusdanig romantisch dat ze daar moeilijk tegenop kunnen. "Wat ben jij een klootzak!", zouden sommige mannen volgens Hazes hebben gereageerd.