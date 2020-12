Arie Boomsma ziet het als verantwoordelijkheid van de fitnessbranche om mensen in beweging te houden tijdens de lockdown die maandag werd aangekondigd, vertelt hij maandag op Instagram. De presentator heeft zelf een aantal sportscholen, die als gevolg van de nieuwe maatregelen weer dicht moeten tot en met 19 januari.

"De enige vraag die je nu nog moet stellen is: hoe kunnen wij en bijdrage leveren aan een situatie waarin we zo snel mogelijk op een goede manier door deze crisis komen", aldus Boomsma. "En dat is een verantwoordelijkheid voor de fitnessbranche: we moeten mensen in beweging houden, aanpassen, schakelen, optimistisch blijven."

Volgens Boomsma is van de grootste uitdagingen van deze crisis is "dat voortdurende schakelen, steeds weer aanpassen aan een nieuwe situatie, aan nieuwe informatie, zonder einde in zicht".

Tijdens eerdere beperkende maatregelen door het kabinet om de coronapandemie in te dammen, maakte Boomsma zich hard voor de heropening van de sportscholen. "De suggestie dat een sportschool meer risicovol is dan een café, of een drukbezette trein is niet alleen onjuist, maar ook onverstandig", reageerde de presentator in mei op het besluit om de sportscholen toen nog dicht te houden.

In januari 2015 opende Boomsma zijn eerste sportschool in Amsterdam. Daar kwamen later nog twee locaties bij in dezelfde stad.

Arie Boomsma reageert op de maandag door het kabinet afgekondigde lockdown. (Foto: Instagram/ Arie Boomsma)