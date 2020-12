Hoewel Anna Drijver naar eigen zeggen sinds een paar jaar zelf lekker weet te koken, gaat de actrice dit jaar voor het kerstdiner toch eten afhalen. Zo wil ze de horeca steunen tijdens de coronacrisis, vertelt ze maandag in De Telegraaf.

"Ik hou van zo'n lange tafel om met elkaar aan te eten", aldus Drijver. "Dit jaar kan dat helaas niet."

"Daarom heb ik bedacht dat ik van restaurants eten ga afhalen in plaats van zelf te koken. Het lukt me sinds een paar jaar eindelijk om iets uit kookboeken klaar te maken dat daadwerkelijk lukt, maar op deze manier kunnen we de horeca tenminste steunen."

Drijver ziet tijdens de geldende coronamaatregelen voordelen aan het jonge gezin dat ze heeft met haar eveneens acterende partner Benja Bruining. "Met kleine kinderen is het in ieder geval het minst eenzaam en de qualitytime samen was ook wel bijzonder en gezellig."