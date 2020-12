Sigrid Kaag vindt zichzelf heel normaal. De D66-lijsttrekker krijgt vaak het stempel 'elitair' opgedrukt, maar kan zich daar niet in vinden. Dat vertelt ze zondag in Linda's Wintermaand.

Kaag kent het verwijt dat ze te elitair zou zijn, maar legt dit vrijwel altijd naast zich neer. "Soms, of eigenlijk meestal, denk ik: ik trek mij er niks van aan. Maar op andere dagen denk ik vooral: jeetje, ik ben hier geboren en getogen, ik spreek Nederlands, mijn kinderen zijn hier af en aan geweest en ik ben fanatieker op Nederlandse gewoontes dan anderen."

De 59-jarige politicus heeft het gevoel dat ze voor sommigen nooit volledig "heringeburgerd" zal zijn, hoeveel ze zich hier ook voor inspant. "Tegelijkertijd denk ik - dat is het voordeel van ouder worden - het zal ook allemaal wel. Ik doe mijn eigen ding en ik doe waar ik in geloof."

Zelf ziet Kaag haar ervaringen buiten Den Haag als diplomaat juist als een sterk punt. Toch benadrukt ze dat ook zij last heeft van "normale problemen", zoals de meeste Nederlanders. "Het leven kan je grote tegenslagen bieden, dat heb ik ook, maar ik voel mij nog steeds een gezegend mens."

Prijs halve liter melk

Als voorbeeld voor haar "normale leven" geeft de D66-lijsttrekker aan dat ze tegenwoordig goed oplet tijdens het boodschappen doen. "Ik ga ook naar de Hoogvliet en kijk goed hoeveel dit of dat kost."

"Want ook in debatten moet elke lijsttrekker weten hoeveel een halve liter melk kost. Tegenwoordig weet ik dat, want ik let extra goed op tijdens het boodschappen doen", aldus Kaag.