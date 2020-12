Toen George Clooney in 2014 suggereerde dat het Verenigd Koninkrijk buitenlandse kunst terug moest geven aan Griekenland, werd hij door Boris Johnson vergeleken met Adolf Hitler. Zondag vertelt hij aan The Guardian dat dit hem heeft geholpen in zijn relatie met Amal Clooney, met wie hij inmiddels zes jaar getrouwd is.

In 2014 was Clooney in het Verenigd Koninkrijk om zijn film The Monuments Men - over soldaten die tijdens de Tweede Wereldoorlog Europese kunstwerken beschermden tegen nazi-plunderaars - te promoten. De acteur zei toen dat hij van mening was dat het Verenigd Koninkrijk de marmeren beelden uit het Atheense Parthenon, die te zien zijn in The National Gallery in Londen, aan Griekenland moest teruggeven.

"En toen vergeleek jullie huidige premier mij met Adolf Hitler", zei Clooney. "Boris Johnson vergeleek me letterlijk met Hitler." Lachend voegde hij eraan toe: "Ik vind het nog steeds grappig. Het is nogal vergezocht. Maar hij zei dat mijn opmerkingen over de marmeren beelden mij een kunstdief maakten, net zoals Hitler een kunstdief was."

"Het was geweldig voor mij", aldus Clooney, die toen nog in het geheim met zijn vrouw afsprak. "Er was zoveel opschudding over wat ik had gezegd." Bovendien bleek al snel dat Amal, die advocaat is, toevallig was ingehuurd om namens Griekenland te pleiten voor de terugkeer van de de marmeren beelden. "Ze vertelde me over Unesco-uitspraken en had allemaal andere informatie voor mij."

Eigenlijk moet hij de Britse premier dankbaar zijn, zegt Clooney grappend. "Ik zal hem een ​​bedankbriefje sturen. En een kam."