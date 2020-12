Bijna een jaar na het overlijden van zijn echtgenoot Martin Elferink probeert André van Duin niet te blijven hangen in verdriet. Maar zo leuk als het ooit was wordt het niet meer zonder zijn echtgenoot, vertelt de komiek en presentator in een gesprek met Janny van der Heijden in Telegraaf-bijlage Vrouw.

In het gesprek uit Van der Heijden haar bewondering voor het feit dat Van Duin zo goed een knop kan omzetten: "In de periode dat Martin heel ziek was en wij toch opnames hadden, merkten de mensen niet wat er bij jou thuis allemaal speelde." Van Duin beaamt dat hij zijn verdriet niet graag aan de buitenwereld toont. "Die wil ik daar niet mee opzadelen. Ik heb het idee dat daar geen tijd voor is in dit leven. Daarnaast heb ik zelf ook niet altijd zin om het steeds allemaal uit te leggen."

Zijn man, met wie hij sinds 2006 was getrouwd en die in januari overleed aan de gevolgen van botkanker, speelde ook in praktische zin een grote ondersteunende rol in zijn leven.

Van Duin: "Ik had bij wijze van spreken nooit een sleutel of geld in mijn zak, daar zorgde hij voor. Dat ik nu alles zelf moet regelen, geeft overigens best veel afleiding. Ik word gedwongen teruggeworpen op mezelf en ik kom erachter dat ik dat wel prettig vind." Dat doet niets af aan het verdriet: "Maar zo leuk als het ooit was, wordt het simpelweg niet meer zonder Martin."

Wat hij met Kerst gaat doen weet hij nog niet. "Het is dan een jaar geleden dat Martin overleed en al die eerste keren alleen - zoals Kerst - zijn moeilijk. Soms vind ik het ook juist fijn om alleen te zijn, want dan heb ik geen zin om het erover te hebben of er te lang bij stil te staan. Ik probeer gelukkig te zijn alleen."