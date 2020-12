Robin Thicke en zijn verloofde April Love Geary hebben samen hun derde kind gekregen, een zoon. Dat maakte de 26-jarige Geary bekend op Instagram.

Het jongetje heet Luca Patrick. "Mijn Luca Patrick, je bent perfect. Mama en papa houden van je", schrijft het model onder een foto waarop te zien is hoe ze haar zoon vasthoudt.

In september werd bekend dat Robin Thicke (43), bekend van de hits When I Get You Alone en Blurred Lines, samen met zijn partner in verwachting was van een derde kindje. Het stel heeft al twee dochters, Mia (2) en Lola van negen maanden oud. De zanger heeft ook nog een zoon, Julian (10), die hij kreeg met zijn ex-vrouw Paula Patton.