Acteur Shia LaBeouf is door zijn ex-vriendin Tahliah Debrett Barnett aangeklaagd voor mishandeling. Dat laat de zangeres, beter bekend als FKA Twigs, vrijdag weten in een interview met The New York Times.

Barnett zegt dat ze tijdens de relatie met LaBeouf "veelvuldig fysiek, emotioneel en mentaal" is mishandeld. Ook beschuldigt ze haar ex ervan haar bewust een seksueel overdraagbare aandoening (soa) te hebben gegeven. De 32-jarige Barnett en de 34-jarige LaBeouf hadden minder dan een jaar een relatie.

"Wat ik heb meegemaakt met Shia was het ergste dat ik ooit heb meegemaakt in mijn hele leven", zegt Barnett. "Ik denk niet dat mensen ooit zouden denken dat het mij zou overkomen. Maar ik denk dat dat het ding is. Het kan iedereen overkomen."

De rechtszaak draait om een autorit van Barnett met LaBeouf door de woestijn even buiten Los Angeles in februari 2019. Chauffeur LaBeouf deed zijn gordel los en dreigde te crashen als Barnett niet zou zeggen dat zij van hem hield. In de woestijn had LaBeouf ook geprobeerd Barnett midden in de nacht te wurgen, zo beweert de zangeres.

LaBeouf laat in een reactie aan The New York Times weten dat veel van de beschuldigingen van zijn ex niet waar zijn. "Maar ik ben niet in de positie om iemand te vertellen hoe die persoon zich door mijn gedrag voelde. Ik heb geen excuus voor mijn alcoholisme of agressie. Ik heb mezelf en iedereen om me heen jarenlang mishandeld. Ik heb een geschiedenis van het kwetsen van mensen die dicht bij mij staan. Ik schaam me voor die geschiedenis en het spijt me voor degenen die ik pijn heb gedaan."