De zes personen die worden verdacht van inbraken en overvallen op bekende Nederlanders, onder wie Nikkie de Jager en René van der Gijp, blijven langer vastzitten. De rechter-commissaris van de rechtbank van Rotterdam heeft de hechtenis van het zestal vrijdag met veertien dagen verlengd.

De verdachten werden dinsdag aangehouden nadat de politie invallen in acht woningen had gedaan. Voor zover bekend worden ze gelinkt aan drie woninginbraken en vier overvallen in onder meer Rotterdam, Dordrecht en Uden. Het onderzoeksteam sloot bij de arrestaties niet uit dat het er meer zijn.

Bij de huiszoekingen werden diverse spullen in beslag genomen, waaronder een auto, dure horloges en sieraden, geld, designerkleding en -tassen en munitie. Volgens de politie ging het om "tonnen aan buit". De verdachten zijn tussen de 19 en 24 jaar oud.

De Jager, bekend als YouTuber NikkieTutorials, werd in augustus in haar eigen huis in Uden overvallen, waarbij zij en haar verloofde Dylan onder schot werden gehouden. Het is onduidelijk of bij de overval iets werd buitgemaakt.

Voetbalanalyticus Van der Gijp werd in februari slachtoffer van een inbraak in zijn woning, waarbij horloges en zonnebrillen werden gestolen. Eind april werd hij bij thuiskomst aangevallen in zijn auto. De drie daders begonnen met hamers op zijn autoruiten in te slaan.

De oud-profvoetballer, die terugkwam van opnames van Veronica Inside, wist te ontkomen door hard achteruit te rijden. De chauffeur van de auto met daarin het drietal dat Van der Gijp aanviel, werd eind oktober veroordeeld tot twaalf maanden cel, waarvan drie maanden voorwaardelijk.