Vraagtekens bij politieke carrière Lucille Werner vanwege eigen stichting, Jim Bakkum houdt dingen voortaan privé en Sylvie Meis blijkt groot fan van fillers. Een overzicht van de entertainmentwereld van afgelopen week.

In maart gaan we met z'n allen naar de stembus. Bij het CDA staat daarbij een bijzondere naam vrij hoog op de lijst: op plek tien vinden we Lucille Werner terug. Een paar weken geleden maakte ze bekend zich verkiesbaar te stellen en ook echt in de Tweede Kamer terecht te willen komen. Toen was men al verbaasd, maar deze week verschenen er echt vraagtekens in de media.

Lucille richtte in 2006 de Lucille Werner Foundation op waarmee ze mensen met een beperking wil helpen. De managementvergoedingen die de presentatrice zichzelf daarbij zou uitbetalen zouden volgens De Telegraaf "bepaald niet mis" zijn.

Zo mocht Lucille in 2019 72.000 euro op haar rekening bijschrijven uit naam van de Foundation. Ook stelde de krant vragen over de grote villa waarin de foundation behuisd is, waarvoor zo'n 47.500 euro aan huur betaald moet worden. Geld dat ook naar de mensen zou kunnen gaan die Lucille wil helpen.

Andere partijleden zouden het maar vreemd vinden dat Lucille blijkbaar zo omgaat met geld. "Want geld van goede doelen moet, net als belastinggeld waarover zij gaat meebeslissen, ook goed worden besteed", aldus de krant.

Lucille liet aan Shownieuws weten dat ze zich weinig aantrekt van de anonieme bronnen. "Daar kan ik niet zoveel mee. Mijn ervaring met het CDA, partijgenoten en (toekomstige) Kamerleden zijn uitsluitend positief." Voorlopig lijkt het dan ook niet dat de presentatrice zich niet verkiesbaar stelt.

Jim houdt de dingen voor zichzelf

De week begon voor Jim Bakkum onstuimig: nadat hij een foto met zijn oma had gedeeld, kreeg de zanger en acteur van alle kanten kritiek. Jim was al ruim negen maanden niet bij haar langs geweest en vond het tijd voor een bezoekje. Dat ging allemaal voorzichtig, zo verzekerde hij zijn volgers, maar op de foto hield hij geen afstand van zijn 93-jarige oma.

Gezien het stijgende aantal coronagevallen is het extra belangrijk om 1,5 meter afstand aan te houden. Als artiest is het verstandig het in ieder geval te laten lijken alsof je het belangrijk vindt om het goede voorbeeld te geven. Want naast dat volgers het idioot vonden dat Jim zijn oma zo lang niet bezocht had, waren er ook een heleboel mensen boos dat hij zo dicht naast haar stond.

Jim schrok ervan en dacht zelf dat het iets onschuldigs was. Hij wilde zijn oma opzoeken omdat hij zich er rot over voelde dat hij het sinterklaasfeest met haar uit veiligheidsoverwegingen moest annuleren. Uiteindelijk besloot hij de foto te verwijderen en vertelde aan Shownieuws voortaan niet meer dergelijke plaatjes te willen delen.

"Weet je wat het is? Ik heb geen zin in al dat gedoe gewoon, dus ik heb alles eraf gehaald. Ik heb vandaag geleerd dat ik dit soort momentjes - die voor mij heel onschuldig zijn, heel belangrijk zijn en voor mijn oma al helemaal - gewoon niet meer moet delen", aldus Jim.

Hier en daar een filler

Tegenwoordig is alles maakbaar. De neus waarmee je geboren bent kan worden vervangen, je borsten kunnen zes cupmaten groter worden en ouder worden hoeft geen rimpels meer op te leveren, als je maar de juiste plekken weet om de boel wat op te vullen.

Volgens Sylvie Meis rust er echter nog altijd een taboe op cosmetische ingrepen. Dus zou zij dat als een echte voorvechter eens even veranderen: in gesprek met het Duitse RTL vertelde ze dat zij al sinds vijf jaar een filler hier en daar gebruikt.

"Ik kan me herinneren dat ik destijds volume in mijn gezicht begon te verliezen. Toen zei mijn dokter dat dat met een beetje filler verholpen kon worden, en dat bleek zo te zijn", aldus de 42-jarige Sylvie, die benadrukte dat het wel belangrijk is dat je gezicht zo natuurlijk mogelijk blijft ogen.

Dat deze plotselinge strijd tegen het taboe gelijk opging met een nieuwe samenwerking met een merk voor gezichtsfillers vergat ze er voor de sier even bij te vermelden. Gelukkig staat haar Instagram wel vol met deze #werbung.