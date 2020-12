Marc van der Linden voelt zich "bijna herboren" nu hij herstellende is van zijn ziekenhuisopname in juli. De 51-jarige koningshuisdeskundige raakte in een coma na een val in zijn huis en werkt sindsdien hard aan zijn gezondheid.

"Na een volle dag met opnamen voor nieuw en (nog) geheim project nog even werken aan de conditie", schrijft Van der Linden op Instagram. "Na alle ellende in juli voel ik me bijna herboren."

Wel ervaart de presentator nog een gevoel van instabiliteit en is hij bang om opnieuw te vallen. "Dus meer op eigen benen staan, wandelen en zekerder worden. En hopelijk wandelen leuk gaan vinden."

Van der Linden had last van wondroos aan zijn been, een ontsteking die werd veroorzaakt doordat hij gewicht had verloren. Hierdoor kreeg hij bloedvergiftiging en raakte hij bewusteloos, waarbij hij bij zijn val ongelukkig terechtkwam. De RTL Boulevard-deskundige raakte buiten bewustzijn en werd pas na acht uur door zijn moeder gevonden.

In het ziekenhuis raakte Van der Linden in een coma. Hij herstelde, en eenmaal thuis is hij veel oefeningen gaan doen om er weer bovenop te komen.