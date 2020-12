Kelly Clarkson heeft een fraudeclaim ingediend bij de arbeidscommissie van de Amerikaanse staat Californië tegen haar ex-echtgenoot, Brandon Blackstock. Clarkson beweert dat ze Blackstock, die met zijn bedrijf Starstruck Management Group optrad als haar persoonlijke agent, miljoenen dollars heeft betaald waar hij geen recht op had. Dat meldt TMZ.

In de ingediende documenten valt onder meer te lezen dat Brandon Blackstock volgens Clarkson wettelijk nooit als haar agent had mogen optreden, omdat hij niet in het bezit was van de benodigde vergunningen.

Met de fraudeclaim probeert Clarkson niet alleen haar overeenkomst met Starstruck ongeldig te verklaren, maar ook het geld dat ze tussen 2007 en 2020 voor de werkzaamheden van het bedrijf betaalde terug te krijgen. Dit zou om tientallen miljoenen dollars gaan. Ze zegt "onredelijke vergoedingen" te hebben betaald voor "illegale diensten".

Eind september werd Clarkson nog aangeklaagd door Starstruck. Blackstock beweerde dat ze hem nog 1,4 miljoen dollar (zo'n 1,2 miljoen euro) aan commissie verschuldigd was. Clarkson ging in 2007 in zee met Starstruck en werkte de afgelopen dertien jaar met het bedrijf samen. Starstruck wordt aangestuurd door Narvel Blackstock, de vader van Blackstock.

Clarkson en Blackstock waren sinds oktober 2013 getrouwd. In juni werd bekend dat de oud-winnares van de talentenjacht American Idol eerder die maand een scheiding had aangevraagd.

Blackstock heeft naast zijn twee kinderen met Clarkson, Remy (6) en River (4), ook een zoon en een dochter uit een eerdere relatie. Zowel Clarkson als Blackstock heeft van de rechter fysieke en juridische voogdij gekregen, maar Clarkson zal voor het grootste gedeelte van de tijd voor de kinderen blijven zorgen.