De feestdagen zien er dit jaar heel anders uit door de coronarestricties en veel mensen zullen niet alleen een Eerste en Tweede Kerstdag vieren, maar ook de dagen erna nog met vrienden en familie eten. Kookboekenauteur Yvette van Boven houdt het klein en gaat niet voor nog een vierde of vijfde diner. En zeker niet voor gourmetten.

"Als je drie of vier dagen kerstdiner houdt snap ik dat je op een gegeven moment gaat gourmetten, want dan ben je het koken wel zat. Maar ik ben er erg op tegen. Als je iemand uitnodigt te komen eten, wil je toch met liefde iets voor ze koken? Dan zet je niet een schaal vlees op tafel om te roepen: 'Doe het zelf maar!'", aldus Van Boven in gesprek met NU.nl.

De kookboekenauteur, die bij AVROTROS twee weken te zien is met De Streken van Van Boven, vindt het juist heerlijk om echt tijd en moeite te steken in een mooi gerecht. "En natuurlijk heb je daar niet iedere dag zin in, dus als je meerdere kerstdagen hebt, is het slim af te spreken dat jij één dag kookt en je de andere dag bij iemand langsgaat. Maar liefde in een gerecht stoppen is zoiets moois."

In haar kookboek Home Made Basics komt de liefde voor koken ook naar voren. Van Boven legt de basis uit, zodat mensen echt begrip krijgen voor wat er in de pan gebeurt. "Ik vind het leuk als mensen snappen wat ze doen, dat je niet klakkeloos een recept namaakt en de volgende dag weer een ander, maar dat je begrip krijgt voor waarom bepaalde elementen goed met elkaar werken en andere niet."

"Neem pastakookwater: zo veel mensen gooien dat weg. Terwijl je het ook in plaats van een hele sloot room kan gebruiken om je sauzen te binden, omdat er een hele hoop zetmeel in zit. Als je dat begrijpt, wordt koken leuker en kun je er veel beter in worden."