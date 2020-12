Prins Carl Philip van Zweden en zijn vrouw prinses Sofia worden voor de derde keer ouders. Het echtpaar laat vrijdag in een verklaring weten dat Sofia in verwachting is.

"We zijn blij en opgewonden en kijken ernaar uit ons derde kind te verwelkomen", aldus de 41-jarige Carl Philip en zijn 36-jarige echtgenote. Samen hebben ze al twee zoons: Alexander (4) en Gabriel (3), die respectievelijk vijfde en zesde in lijn van troonopvolging zijn.

De enige zoon van koning Carl Gustaf schrijft dat zijn vrouw zich goed voelt. Sofia is in de lente van 2021 uitgerekend.