Als horecaondernemer beleeft Herman den Blijker geen gemakkelijke tijd, maar de coronacrisis levert hem ook voordelen op. De chef-kok vertelt vrijdag in De Telegraaf dat hij nu meer tijd voor zijn twaalfjarige zoon heeft.

"Normaal gesproken zei ik 's morgens 'Doe je best op school' tegen mijn zoon Matz", legt Den Blijker uit. "En met een beetje geluk 'Welterusten' als hij weer naar bed ging, al lukte dat de laatste tijd vaker niet dan wel. Meestal was ik dan nog volop in mijn restaurant bezig."

"Soms kwam hij 's middags even bij me langs, maar nu staan we in onze eigen keuken samen een bavetje, kippetje of wat aardappeltjes te bakken. Overigens pas nadat ik de pannetjes had gevonden, want ik had geen idee waar die dingen stonden."

Doordat Den Blijker nu vaker thuis is, begint hij zijn zoon op een andere manier te kennen. "Weet je wat het is? Ik zie hem nu letterlijk opgroeien met daglicht. Daar had ik een paar maanden geleden de tijd niet voor. Ik hoor hem ineens heel andere dingen zeggen, en als ik wat langer kijk, is hij ook nog eens een stuk gegroeid. Ik leer mijn zoon op een compleet andere manier kennen nu ik vaker bij hem ben."

Intussen merkt de chef-kok ook beter hoe zijn vrouw Jacqueline het huishouden runt. "Ook dat is leuk, al kom ik nu wel achter de dagelijkse logistieke dingetjes met haar agenda die voor mijn meissie helemaal eigen zijn geworden, maar waarvan ik denk: dat zou ik toch anders doen. Die discussie moet je echter nooit aangaan. Deze situatie van vaker thuis zijn is natuurlijk maar tijdelijk, al merk ik wel dat ik het tot op bepaalde hoogte wel vast wil houden. 's Avonds wat vaker de haard aan, snackjes erbij en een beetje lullen. Daar zal ik toch wat meer balans in moeten vinden als ik straks weer fulltime aan het werk kan."