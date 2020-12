Christina Milian is in verwachting van haar derde kindje. Ze maakte haar zwangerschap donderdag bekend op Instagram. De zangeres beviel afgelopen januari nog van haar tweede kindje.

Op Instagram plaatste de 39-jarige zangeres en actrice twee foto's. Op het eerste beeld is te zien dat haar vriend, de Franse zanger Matt Pokora, op het strand de groeiende buik van de zangeres kust en op het tweede plaatje figureert de bijna elf maanden oude Isaiah.

"You and Me + 3", schrijft Milian in het onderschrift. Naast Isaiah heeft Milian ook nog een dochter van tien uit een eerdere relatie.

Pokora en Milian zijn sinds de zomer van 2017 een stel. In de zomer van 2019 maakten ze bekend samen hun eerste kind te verwachten.

Milian brak in 2001 door bij het grote publiek dankzij de hit AM to PM. Later had ze ook succes met singles als When You Look At Me, Dip It Low en Whatever You Want. Milian is als actrice te zien in de Netflix-film Falling Inn Love.