Ellen DeGeneres zegt positief te hebben getest op het coronavirus. De presentatrice benadrukt donderdag op sociale media momenteel nergens last van te hebben.

Iedereen met wie ze recent nauw contact heeft gehad is op de hoogte gesteld. Ook zegt DeGeneres (62) alle door de overheid opgestelde richtlijnen te volgen.

De presentatrice belooft haar volgers dat ze elkaar na de feestdagen weer zien. "Blijf asjeblieft gezond en veilig", aldus DeGeneres.

De beroemde presentatrice kwam recentelijk onder vuur te liggen na beschuldigingen van oud-medewerkers over een giftige werksfeer op de set. In augustus werden drie producenten ontslagen na een intern onderzoek in verband met stelselmatige (seksuele) intimidatie en racisme op de set. De producenten hebben de aantijgingen altijd ontkend.

Donderdag meldden bronnen aan nieuwssite BuzzFeed dat de redactie van haar talkshow The Ellen Show vanwege het schandaal steeds meer moeite heeft om bekende personen te strikken. De beroemdheden zouden geen deel willen uitmaken van DeGeneres' 'goedmaakcampagne'.