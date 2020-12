Actrice Bo Maerten en haar vriend verwachten volgend jaar hun eerste kindje. Dat vertelt de 28-jarige actrice donderdag aan RTL Boulevard.

De Goede Tijden, Slechte Tijden-actrice ontdekte haar zwangerschap tijdens de opnames van de film Zwanger & Co, waarin ze een studente speelt die ook zwanger raakt.

"Het was heel gek", zegt Maerten in RTL Boulevard. "Eind augustus begonnen de opnames voor de film. Maar ik kwam er dus ook in die periode achter dat ik zelf zwanger was. Dus dat liep heel gek in elkaar over."

Ze wilde het nieuws in het begin nog geheimhouden voor haar collega's, maar omdat haar borsten groter werden tijdens de opnameperiode moest ze het wel vertellen. "Toen heb ik het ook aan regisseur Johan Nijenhuis verteld, dat was heel fijn. (..) Tijdens de laatste week wist iedereen het."

Het is niet bekend wanneer Maerten is uitgerekend.