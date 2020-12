De ouders van Samantha Steenwijk hadden in het begin enige moeite met haar seksuele geaardheid. "Iedereen vond het prima, behalve mijn ouders, die hadden er veel moeite mee", zegt de 34-jarige zangeres donderdag in Libelle.

Steenwijk legt uit dat zij voor haar ouders een voorbeeldig kind was en dat zij nooit problemen hadden met haar. "Ik ging netjes naar school, verdiende geld al op heel jonge leeftijd, rookte niet en gebruikte geen drugs. Ze hoefden nooit naar mij om te kijken."

"En ineens was er wel een probleem, althans, zoals zij het zagen. Dat was even moeilijk in het begin", vervolgt de zangeres, bekend van zangshows als De Beste Zangers en The Voice. Volgens Steenwijk hebben haar ouders haar geaardheid inmiddels geaccepteerd.

De zangeres is sinds 2013 getrouwd met Daisy. Hun huwelijk werd voltrokken door zangeres en buitengewoon trouwambtenaar Imca Marina.

In het blad vertelt Steenwijk dat haar relatie met Daisy haar eerste relatie met een vrouw is, en dat ze er door haar achter is gekomen dat ze op vrouwen valt. "De gedachte was eerder wel bij me opgekomen, maar ik redeneerde het steeds weg. (..) Het toegeven kwam pas na die eerste zoen (met haar, red.). Dat vond ik best heftig."