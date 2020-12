Monica Geuze is slachtoffer geworden van een poging tot inbraak in haar woning in Amsterdam. De influencer was in de nacht van woensdag op donderdag niet thuis en ontdekte donderdagochtend dat een ruit was ingeslagen.

Op sociale media deelt ze beelden van de ruit die in stukken ligt. Daarbij schrijft ze het "walgelijk" te vinden dat iemand geprobeerd heeft haar woning te betreden.

De manager van Geuze laat aan NU.nl weten dat er een politieonderzoek loopt en dat er geen verdere details bekendgemaakt kunnen worden. "Gelukkig was er niemand thuis op het moment dat het plaatsvond en we betreuren dat dit gebeurd is."

Vanwege de aanpassing van het reisadvies voor Curaçao besloot Geuze haar reis naar het eiland van afgelopen woensdag te annuleren. "Daarom hadden Monica en haar vriend een overnachting geboekt in een hotel in Amsterdam, waardoor zij en - gelukkig - ook haar dochter Zara-Lizzy niet thuis waren toen het gebeurde", aldus haar manager.